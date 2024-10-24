Пелагея Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти15.11.1844
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Спиридон Артемьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Бракосочетание
10.01.1809
Муж: Андрей Гаврилович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1832
Сын: Карп Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1835
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
15.11.1844
Причина смерти: натурально