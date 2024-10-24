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Пелагея Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

15.11.1844

Пол

Женский

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.
Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Спиридон Артемьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Бракосочетание
10.01.1809

Муж: Андрей Гаврилович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1832

Сын: Карп Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.1835

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.07.1837

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
15.11.1844
Причина смерти: натурально

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