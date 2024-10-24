Герасим Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Спиридон Артемьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1824

Жена: Евдокия Тарасовна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1830

Дочь: Степанида Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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