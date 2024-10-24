Герасим Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Спиридон Артемьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1824
Жена: Евдокия Тарасовна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1830
Дочь: Степанида Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна
Смерть
Неизвестно