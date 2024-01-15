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Евдокия Тарасовна

Место рождения

Макарино, Приход Цевло

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарино, Приход Цевло
Бракосочетание
11.01.1824

Муж: Герасим Спиридонович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1830

Дочь: Степанида Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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