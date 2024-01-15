Евдокия Тарасовна
Место рожденияМакарино, Приход Цевло
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Макарино, Приход Цевло
Бракосочетание
11.01.1824
Муж: Герасим Спиридонович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1830
Дочь: Степанида Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Спиридонович
Смерть
Неизвестно