Калмыков Константин Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Калмыков Аристарх Петрович
Мать: не указана
Сын: Калмыков Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Ведышева Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна
Сын: Калмыков Василий Константинович
Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна
Сын: Калмыков Тихон Константинович
Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна
Сын: Калмыков Никифор Константинович
Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна
Дочь: Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна
Дочь: Быкова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Матрена Константиновна
Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна
Сын: Калмыков Стефан Константинович
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Анисья Константиновна
Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна