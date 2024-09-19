Калмыков Константин Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Константин Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Калмыков Аристарх Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
28.04.1868 ст.

Жена: Калмыкова Варвара Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
в метрике указан отец жениха https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/78
Рождение ребёнка
23.08.1874 ст.

Дочь: Ведышева Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/68
Восприемник
10.06.1876 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/138
Восприемник
25.12.1876 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/159
Рождение ребёнка
20.03.1878 ст.

Сын: Калмыков Василий Константинович

Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/9
Рождение ребёнка
08.06.1881 ст.

Сын: Калмыков Тихон Константинович

Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/79
Восприемник
30.09.1883 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/907dd4a1-a465-4cdc-832d-c4e2f6bead10/107
Рождение ребёнка
07.02.1884 ст.

Сын: Калмыков Никифор Константинович

Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/110
Рождение ребёнка
25.06.1885 ст.

Дочь: Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/110
Рождение ребёнка
15.10.1889 ст.

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна

https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/145
Рождение ребёнка
28.07.1892 ст.

Дочь: Быкова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/127
Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1899 ст.

Дочь: Матрена Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/122
Рождение ребёнка
27.12.1900

Сын: Калмыков Стефан Константинович

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/136
Рождение ребёнка
27.12.1900 ст.

Дочь: Анисья Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/136
Поручитель
23.10.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/59
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Капитоновна Трофимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/70
Смерть
Неизвестно

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