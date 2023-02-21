Быкова (Калмыкова) Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Константин Аристархович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1911 ст.
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Быков Никофор Владимирович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно