Быкова (Калмыкова) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Калмыкова) Евдокия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Константин Аристархович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1911 ст.

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Быков Никофор Владимирович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Никофор Владимирович

Смерть
Неизвестно
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