Калмыкова (Беляева) Евдокия Капитоновна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения04.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/111
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
25.09.1881 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/86
Восприемник
14.03.1889 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/130
Рождение ребёнка
15.10.1889 ст.
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Калмыков Константин Аристархович
https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/145
Рождение ребёнка
28.07.1892 ст.
Дочь: Быкова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Калмыков Константин Аристархович
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/127
Рождение ребёнка
27.03.1899 ст.
Дочь: Матрена Константиновна
Отец ребёнка: Калмыков Константин Аристархович
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/122
Рождение ребёнка
27.12.1900 ст.
Дочь: Анисья Константиновна
Отец ребёнка: Калмыков Константин Аристархович
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/136
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Калмыков Константин Аристархович
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/70
Смерть
Неизвестно