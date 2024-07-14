Калмыков Стефан Константинович 27.12.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыков Стефан Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1900

Дата смерти

26.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1900

Отец: Калмыков Константин Аристархович

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/136
Смерть
26.01.1901 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/145

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