Калмыков Стефан Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1900
Дата смерти26.01.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1900
Отец: Калмыков Константин Аристархович
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/136
Смерть
26.01.1901 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/145