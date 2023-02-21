Калмыков Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Константин Аристархович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1908
Дочь: Калмыкова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ефремовна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1909 ст.
Сын: Калмыков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно