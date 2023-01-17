Громов Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Васильева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
1889
Жена: Громова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Громов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Громова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Громов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна
Смерть
1913
Панютино, Коровская волость, Чухломский уезд