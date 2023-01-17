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Громов Василий Константинович

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Место рождения

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

EO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Васильева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
1889

Жена: Громова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Громов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Громова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Громов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Ивановна

Смерть
1913
Панютино, Коровская волость, Чухломский уезд
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