деревня Капустино, деревня Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Капустино

Чухломский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Чухломской уезд
10453Капустино, д.при прудах.2222133950

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Чухломский уезд, Алешковская волость
Капустино д.пр., колодец201776285179За отсутствием данных преобладающие промыслы по Алешковской вол. остались невыявленными.
Чухломский уезд, Коровская волость
Капустино д.См. д. Капустино Алешковской вол.Отхожие промыслы по Коровской волости: маляров — 209, столяров — 234, паркетчиков — 90, разных промышленников 161.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Чухломский район
354033Капустинодеревня58°41'00"43°01'00"O-38-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Чухломский муниципальный район, Петровское сельское поселение
34646424161д Капустинодеревня
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