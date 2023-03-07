Громова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Громов Василий Константинович
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1896
Сын: Громов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Громов Василий Константинович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Громова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Громов Василий Константинович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Громов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Громов Василий Константинович