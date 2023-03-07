Громова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Панютино, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

EO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Панютино, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Василий Константинович

Бракосочетание
1889

Муж: Громов Василий Константинович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Громов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Громов Василий Константинович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Громова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Громов Василий Константинович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Громов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Громов Василий Константинович

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