Васильева (Громова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Громова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Громов Василий Константинович

Мать: Громова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
1913

Муж: Васильев Александр Павлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Васильев Николай Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Васильев Александр Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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