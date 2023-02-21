Васильева (Громова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Сын: Васильев Николай Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Васильев Александр Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович
Смерть
Неизвестно