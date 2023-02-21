Васильев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Сын: Васильев Николай Александрович
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Васильев Александр Александрович
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно