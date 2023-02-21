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Васильев Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1913

Жена: Васильева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Васильев Николай Александрович

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Васильев Александр Александрович

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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