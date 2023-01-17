Баратынский Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаратынский Дмитрий Александрович

Баратынский Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.08.1892

Дата смерти

10.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1892

Отец: Баратынский Александр Николаевич

Мать: Баратынская Надежда Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1915

Сын: Баратынский Николас Дмитриевич

Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
19.05.1915

Дочь: Брайант Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
01.08.1916

Дочь: Батлер Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
01.08.1916

Дочь: Пфафф Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баратынская Софья Сергеевна

Смерть
10.01.1933
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close