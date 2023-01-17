Баратынский Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения18.08.1892
Дата смерти10.01.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1892
Рождение ребёнка
19.05.1915
Сын: Баратынский Николас Дмитриевич
Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
19.05.1915
Дочь: Брайант Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
01.08.1916
Дочь: Батлер Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
01.08.1916
Дочь: Пфафф Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Баратынская Софья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1933
Москва, город федерального значения Москва