Боратынский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти?.09.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
18.08.1892
Сын: Боратынский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Боратынская Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.07.1894
Дочь: Ильина-Боратынская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Боратынская Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Боратынский Александр Александрович
Мать ребёнка: Боратынская Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1918