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Боратынский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

?.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Боратынский Николай Евгеньевич

Мать: Боратынская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
18.08.1892

Сын: Боратынский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Боратынская Надежда Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1894

Дочь: Ильина-Боратынская Ольга Александровна

Мать ребёнка: Боратынская Надежда Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Сын: Боратынский Александр Александрович

Мать ребёнка: Боратынская Надежда Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боратынская Надежда Дмитриевна

Смерть
?.09.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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