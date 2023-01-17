Баратынская (Казем-Бек) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратынская (Казем-Бек) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1843

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1844

Муж: Боратынский Николай Евгеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
НАРТ Ф. 4, о. 153, д. 6 л.289об. https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?client_secret=HVQ2e7gwO3gaC1fBL%2F2v3q%2Bi3vXqhjtipAwUyyJQyiV%2FBvocXTsGrtekGV0iVeaCTfIxl%2BkUzPxJXkT%2B... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Шульгина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Баратынский Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Баратынский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Баратынская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Баратынская Ида Николаевна

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Баратынский Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Алексеева Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Баратынский Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1918
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