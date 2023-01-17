Баратынская (Казем-Бек) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1843
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1844
НАРТ Ф. 4, о. 153, д. 6 л.289об. https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?client_secret=HVQ2e7gwO3gaC1fBL%2F2v3q%2Bi3vXqhjtipAwUyyJQyiV%2FBvocXTsGrtekGV0iVeaCTfIxl%2BkUzPxJXkT%2B... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Шульгина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Баратынский Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Баратынский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Баратынская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Баратынская Ида Николаевна
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Баратынский Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Алексеева Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.11.1880
Сын: Баратынский Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Боратынский Николай Евгеньевич
Смерть
1918