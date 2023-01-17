Шульгина (Баратынская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Баратынская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

07.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Боратынский Николай Евгеньевич

Мать: Баратынская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.05.1889

Дочь: Дудорова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шульгин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич

Рождение ребёнка
09.02.1897

Сын: Шульгин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1898

Сын: Шульгин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шульгина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульгин Николай Захарьевич

Смерть
07.04.1939
г. Сан-Франциско, Калифорния, США
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