Шульгина (Баратынская) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти07.04.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
15.05.1889
Дочь: Дудорова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шульгин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич
Рождение ребёнка
09.02.1897
Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1898
Сын: Шульгин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шульгина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Шульгин Николай Захарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1939
г. Сан-Франциско, Калифорния, США