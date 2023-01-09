Шульгин Павел Николаевич
мужской, родился 09.02.1897, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 25.05.1952, округ Санта-Клара, Калифорния, США
ОтецШульгин Николай Захарьевич1856 г.р.
МатьШульгина (Боратынская) Ольга Николаевна1864 г.р.
Супруги
Шульгина Ольга29.05.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1897
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1931
Жена: Шульгина Ольга
г. Дрезден, Саксония, Германское государство
Смерть
25.05.1952
округ Санта-Клара, Калифорния, США