Шульгин Павел Николаевич 09.02.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Шульгин Павел Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.02.1897, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 25.05.1952, округ Санта-Клара, Калифорния, США

Отец
Шульгин Николай Захарьевич1856 г.р.
Мать
Шульгина (Боратынская) Ольга Николаевна1864 г.р.
Супруги
Шульгина Ольга29.05.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1897

Отец: Шульгин Николай Захарьевич

Мать: Шульгина (Боратынская) Ольга Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
1931

Жена: Шульгина Ольга

г. Дрезден, Саксония, Германское государство

Смерть
25.05.1952
округ Санта-Клара, Калифорния, США

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