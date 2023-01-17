Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1889

Дата смерти

16.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1889

Отец: Шульгин Николай Захарьевич

Мать: Шульгина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Дудоров Михаил Борисович

Отец ребёнка: Дудоров Борис Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Дудоров Пётр Борисович

Отец ребёнка: Дудоров Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудоров Борис Петрович

Смерть
16.09.1976
г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США
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