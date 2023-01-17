Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1889
Дата смерти16.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1889
Рождение ребёнка
14.11.1911
Отец ребёнка: Дудоров Борис Петрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1913
Отец ребёнка: Дудоров Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1976
г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США