Дудоров Борис Петрович
мужской, родился 11.08.1882, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
умер 11.10.1965, г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США
Супруги
Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна15.05.1889 г.р.
Дети
Дудоров Михаил Борисович14.11.1911 г.р.
Дудоров Пётр Борисович22.06.1913 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1911
Мать ребёнка: Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1913
Мать ребёнка: Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна
Смерть
11.10.1965
г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США