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Дудоров Борис Петрович

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

11.08.1882

Дата смерти

11.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Дудоров Михаил Борисович

Мать ребёнка: Дудорова Наталья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Дудоров Пётр Борисович

Мать ребёнка: Дудорова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудорова Наталья Николаевна

Смерть
11.10.1965
г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США
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