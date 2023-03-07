Дудоров Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения11.08.1882
Дата смерти11.10.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1911
Мать ребёнка: Дудорова Наталья Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1913
Мать ребёнка: Дудорова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1965
г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США