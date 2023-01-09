Дудоров Борис Петрович 11.08.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Дудоров Борис Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.08.1882, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

умер 11.10.1965, г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США

Супруги
Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна15.05.1889 г.р.
Дети
Дудоров Михаил Борисович14.11.1911 г.р.
Дудоров Пётр Борисович22.06.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Дудоров Михаил Борисович

Мать ребёнка: Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Дудоров Пётр Борисович

Мать ребёнка: Дудорова (Шульгина) Наталья Николаевна

Смерть
11.10.1965
г. Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США

Мы используем куки для улучшения работы сайта.