Алексеева (Баратынская) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Баратынская) Ксения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

23.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Боратынский Николай Евгеньевич

Мать: Баратынская Ольга Александровна

Бракосочетание
24.09.1907

Муж: Алексеев Архип Кузьмич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Храмцова Ольга Архиповна

Отец ребёнка: Алексеев Архип Кузьмич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алексеев Иван Архипович

Отец ребёнка: Алексеев Архип Кузьмич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Матвей Архипович

Отец ребёнка: Алексеев Архип Кузьмич

Смерть
23.02.1958
Рахманово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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