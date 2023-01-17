Алексеева (Баратынская) Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти23.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
24.09.1907
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Храмцова Ольга Архиповна
Отец ребёнка: Алексеев Архип Кузьмич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Алексеев Архип Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Матвей Архипович
Отец ребёнка: Алексеев Архип Кузьмич
Смерть
23.02.1958
Рахманово, Пушкинский муниципальный район, Московская область