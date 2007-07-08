Брайант (Баратынская) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брайант (Баратынская) Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1915

Дата смерти

08.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915

Отец: Баратынский Дмитрий Александрович

Мать: Баратынская Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
12.06.1938

Дочь: Брайант Барбара Адья

Отец ребёнка: Брайант Дрейтон С

г. Санта-Клара, округ Санта-Клара, Калифорния, США
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брайант Дрейтон С

Смерть
08.07.2007
г. Эшленд, округ Джексон, Орегон, США
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