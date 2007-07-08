Брайант (Баратынская) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1915
Дата смерти08.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915
Рождение ребёнка
12.06.1938
Дочь: Брайант Барбара Адья
Отец ребёнка: Брайант Дрейтон С
г. Санта-Клара, округ Санта-Клара, Калифорния, США
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брайант Дрейтон С
Смерть
08.07.2007
г. Эшленд, округ Джексон, Орегон, США