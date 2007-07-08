Баратынская (Депрейс) Софья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1887
Дата смерти28.11.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1915
Сын: Баратынский Николас Дмитриевич
Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
19.05.1915
Дочь: Брайант Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1916
Дочь: Батлер Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1916
Дочь: Пфафф Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1970
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США