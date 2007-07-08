Баратынская (Депрейс) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратынская (Депрейс) Софья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1887

Дата смерти

28.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1915

Сын: Баратынский Николас Дмитриевич

Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
19.05.1915

Дочь: Брайант Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1916

Дочь: Батлер Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1916

Дочь: Пфафф Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Баратынский Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баратынский Дмитрий Александрович

Смерть
28.11.1970
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
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