Серебрякова (Малиновцева) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Малиновцева) Степанида Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Малиновцев Иван Иванович

Мать: Малиновцева (Солодовникова) Татьяна Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Серебрякова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Серебрякова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Комарова (Серебрякова) Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Найдышина (Серебрякова) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Серебрякова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Серебрякова) Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Серебрякова) Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1829

Сын: Серебряков Федор Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-102об
Смерть
Неизвестно

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