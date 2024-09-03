Серебрякова (Малиновцева) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1785
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Серебрякова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Серебрякова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Комарова (Серебрякова) Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Найдышина (Серебрякова) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Серебрякова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Серебрякова) Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Серебрякова) Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 179-1-45-103л
Рождение ребёнка
1829
Сын: Серебряков Федор Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 179-1-45-102об
Смерть
Неизвестно