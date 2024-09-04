Комарова (Серебрякова) Харитина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
ГАСО, 179-1-45-103л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-179л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Комарова) Хиония Алексеевна
Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович
ГАСО, 179-1-213-179л
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович
ГАСО, 179-1-213-178об
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комаров Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович
ГАСО, 179-1-213-178об
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Комарова) Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович
ГАСО, 179-1-213-179л
Смерть
Неизвестно