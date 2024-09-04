Комарова (Серебрякова) Харитина Ивановна 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова (Серебрякова) Харитина Ивановна

Комарова (Серебрякова) Харитина Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Серебряков Иван Иванович

Мать: Серебрякова (Малиновцева) Степанида Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Алексей Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-179л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Комарова) Хиония Алексеевна

Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-179л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Комаров Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-178об
Рождение ребёнка
1856

Сын: Комаров Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-178об
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Комарова) Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Комаров Алексей Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-179л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.