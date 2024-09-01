Найдышина (Серебрякова) Устинья Ивановна 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Найдышина (Серебрякова) Устинья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Серебряков Иван Иванович

Мать: Серебрякова (Малиновцева) Степанида Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Найдышина) Степанида Козьминична

Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Найдышина) Анна Козьминична

Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1846

Сын: Найдышин Григорий Козьмич

Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Найдышина) Васса Козьминична

Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Найдышин Кирсан Козьмич

Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Найдышин Алимпей Козьмич

Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1854

Сын: Найдышин Яков Козьмич

Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Смерть
Неизвестно

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