Найдышина (Серебрякова) Устинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
ГАСО, 179-1-45-103л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-174л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Найдышина) Степанида Козьминична
Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Найдышина) Анна Козьминична
Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1846
Сын: Найдышин Григорий Козьмич
Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Найдышина) Васса Козьминична
Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Найдышин Козма Михайлович
ГАСО, 179-1-213-173об
Смерть
Неизвестно