Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Место рождения

Кикишовка, Житомирська область

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Голован Кондратий

Мать: Ткач Наталья Яковлевна

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гловатская Иустина Тимофеева

Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Гловатская Улина Тимофеевна

Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гловатский Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гловатский Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Гловатская Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гловатский Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головатюк Наталья Матфеева

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