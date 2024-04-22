Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Голован Кондратий
Мать: Ткач Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гловатская Иустина Тимофеева
Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Гловатская Улина Тимофеевна
Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гловатский Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гловатский Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Гловатская Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Головатюк Наталья Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно