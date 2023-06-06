село Кикишовка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Кикишовка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Быстрикская волость
159. Кикишовка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 84, жителей 535, церковь православная, школа, питейный дом, 2 вод. и 1 ветр. млнц.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Быстрикская волость
Кикишевка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6611Кикишівкаселор-н Бердичівськийсільрада Тереховська

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