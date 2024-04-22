Ткач (Колесникова) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Колесник Яков
Рождение ребёнка
1776
Сын: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Отец ребёнка: Голован Кондратий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Головатюк Дарья Кондратова
Отец ребёнка: Голован Кондратий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Головатюк Александра Кондратова
Отец ребёнка: Голован Кондратий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Голован Александр Кондратьев
Отец ребёнка: Голован Кондратий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Голован Алексей Кондратьев
Отец ребёнка: Голован Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голован Кондратий
Смерть
Неизвестно