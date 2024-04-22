Ткач (Колесникова) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткач (Колесникова) Наталья Яковлевна

Место рождения

Кикишовка, Житомирська область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Колесник Яков

Мать: Колесникова Васса Яковлевна

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Отец ребёнка: Голован Кондратий

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Головатюк Дарья Кондратова

Отец ребёнка: Голован Кондратий

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Головатюк Александра Кондратова

Отец ребёнка: Голован Кондратий

Рождение ребёнка
1787

Сын: Голован Александр Кондратьев

Отец ребёнка: Голован Кондратий

Рождение ребёнка
1789

Сын: Голован Алексей Кондратьев

Отец ребёнка: Голован Кондратий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голован Кондратий

Смерть
Неизвестно
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