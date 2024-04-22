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Головатюк Наталья Матфеева

Место рождения

Кикишовка, Житомирська область

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гловатская Иустина Тимофеева

Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Гловатская Улина Тимофеевна

Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гловатский Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гловатский Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Гловатская Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гловатский Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Кикишовка, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

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