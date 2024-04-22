Головатюк Наталья Матфеева
Место рождения
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гловатская Иустина Тимофеева
Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Гловатская Улина Тимофеевна
Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гловатский Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гловатский Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Гловатская Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно