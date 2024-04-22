Голован (Ткач) Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голован (Ткач) Кондратий

Место рождения

Кикишовка, Житомирська область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев

Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Головатюк Дарья Кондратова

Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна

Кикишовка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Головатюк Александра Кондратова

Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Голован Александр Кондратьев

Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Голован Алексей Кондратьев

Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткач Наталья Яковлевна

Смерть
1800
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