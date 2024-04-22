Голован (Ткач) Кондратий
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1776
Сын: Головатюк Тимофей( Тихон) Кондратьев
Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Головатюк Дарья Кондратова
Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Головатюк Александра Кондратова
Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Голован Александр Кондратьев
Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Голован Алексей Кондратьев
Мать ребёнка: Ткач Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткач Наталья Яковлевна
Смерть
1800