Трунина (Загайнова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунина (Загайнова) Марфа Михайловна

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Место рождения

Мамоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.09.1913

Дата смерти

13.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913

Отец: Загайнов Михаил Алексеевич

Мать: Загайнова Александра Фёдоровна

Мамоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова (Трунина) Зоя Агафоновна

Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунин Анатолий Агафонович

Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трунина) Галина Агафоновна

Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович

Бракосочетание
23.05.1938

Муж: Трунин Агафон Филиппович

Рождение ребёнка
17.03.1941

Дочь: Кривенкова (Трунина) Валентина Агафоновна

Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.03.1950

Сын: Трунин Алексей Агафонович

Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
13.06.1993
Омск, город Омск, Омская область

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