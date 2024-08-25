Трунина (Загайнова) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.09.1913
Дата смерти13.06.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова (Трунина) Зоя Агафоновна
Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунин Анатолий Агафонович
Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трунина) Галина Агафоновна
Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович
Бракосочетание
23.05.1938
Рождение ребёнка
17.03.1941
Дочь: Кривенкова (Трунина) Валентина Агафоновна
Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович
Рождение ребёнка
20.03.1950
Сын: Трунин Алексей Агафонович
Отец ребёнка: Трунин Агафон Филиппович
Смерть
13.06.1993
Омск, город Омск, Омская область