Трунин Анатолий Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунин Анатолий Агафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунин Агафон Филиппович

Мать: Трунина (Загайнова) Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
Неизвестно

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