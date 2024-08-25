Кривенкова (Трунина) Валентина Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенкова (Трунина) Валентина Агафоновна

Кривенкова (Трунина) Валентина Агафоновна

avatar

Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

17.03.1941

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1941

Отец: Трунин Агафон Филиппович

Мать: Трунина (Загайнова) Марфа Михайловна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
25.02.1962

Муж: Кривенков Борис Иванович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенков Борис Иванович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенков Борис Иванович

Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.