Кривенкова (Трунина) Валентина Агафоновна
Место рождения
Дата рождения17.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1941
Бракосочетание
25.02.1962
Рождение ребёнка
30.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривенков Борис Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривенков Борис Иванович