Носова (Трунина) Зоя Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Николай
Смерть
16.05.2023
Омск, город Омск, Омская область