Носова (Трунина) Зоя Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Трунина) Зоя Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.2023

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунин Агафон Филиппович

Мать: Трунина (Загайнова) Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Николай

Смерть
16.05.2023
Омск, город Омск, Омская область

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