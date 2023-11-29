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Евдокия Петрова

Место рождения

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Пётр Силантьев

Мать: Авдотья(Дарья) Филиппова

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.05.1820

Муж: Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ефим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1827

Дочь: Васса Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1831

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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