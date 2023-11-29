Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Пётр Силантьев
Мать: Авдотья(Дарья) Филиппова
Бракосочетание
14.05.1820
Муж: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ефим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
15.08.1827
Дочь: Васса Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
19.05.1831
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Смерть
Неизвестно