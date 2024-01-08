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Пётр Силантьев

Место рождения

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Сила Гаврилов

Мать: Евдокия Васильева

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1797

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дементий Петров

Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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