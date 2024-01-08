Пётр Силантьев
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Сила Гаврилов
Мать: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
22.04.1797
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дементий Петров
Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Авдотья(Дарья) Филиппова
Смерть
Неизвестно