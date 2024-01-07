Авдотья(Дарья) Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Силантьев
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Силантьев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Силантьев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр Силантьев
Смерть
Неизвестно