Авдотья(Дарья) Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья(Дарья) Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Силантьев

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Силантьев

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Силантьев

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Пётр Силантьев

Три-Сосны, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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