Ефим Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Фёдор Васильев
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сергей Ефимов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Фёдор Ефимов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Смерть
Неизвестно