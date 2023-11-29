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Ефим Фёдоров

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Фёдор Васильев

Мать: Евдокия Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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