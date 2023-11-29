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Иван Фёдоров

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.05.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1831

Отец: Фёдор Васильев

Мать: Евдокия Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Соломония Васильева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Соломония Васильева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1863

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Соломония Васильева

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ибрагимов Юсуп (Иосиф) Иванович

Мать ребёнка: Соломония Васильева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Соломония Васильева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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