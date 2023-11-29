Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения19.05.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1831
Отец: Фёдор Васильев
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Соломония Васильева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Соломония Васильева
Рождение ребёнка
07.09.1863
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Соломония Васильева
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ибрагимов Юсуп (Иосиф) Иванович
Мать ребёнка: Соломония Васильева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Соломония Васильева
Смерть
Неизвестно