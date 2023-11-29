Матвей Иванов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Соломония Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Матвеев
Мать ребёнка: Домна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Стефанова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Домна Стефанова
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Михаил Матвеев
Мать ребёнка: Домна Стефанова
Смерть
Неизвестно