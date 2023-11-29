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Матвей Иванов

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Соломония Васильева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Матвеев

Мать ребёнка: Домна Стефанова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Стефанова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Домна Стефанова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Домна Стефанова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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