Домна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванов
Смерть
Неизвестно