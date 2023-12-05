Домна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванов

Смерть
Неизвестно
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