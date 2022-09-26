Ремнёва (Брюнина) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнёва (Брюнина) Алла Владимировна

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Место рождения

Глубокое, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

01.01.1954

Дата смерти

26.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Брюнин Владимир Васильевич

Мать: Брюнина Тамара Васильевна

Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
14.08.1976

Муж: Ремнёв Евгений Николаевич

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
09.06.1977

Сын: Ремнёв Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Ремнёв Евгений Николаевич

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
12.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ремнёв Евгений Николаевич

Новополоцк, Витебская область
Смерть
26.09.2022
Москва, город федерального значения Москва
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