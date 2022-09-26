Ремнёва (Брюнина) Алла Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.01.1954
Дата смерти26.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Бракосочетание
14.08.1976
Рождение ребёнка
09.06.1977
Отец ребёнка: Ремнёв Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ремнёв Евгений Николаевич
Смерть
26.09.2022
Москва, город федерального значения Москва