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Брюнин Владимир Васильевич

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Место рождения

Нарышкино, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

07.09.1925

Дата смерти

21.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: Брюнин Василий Иванович

Мать: Брюнина Наталья Игнатьевна

Нарышкино, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1948

Дочь: Вырупаева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Брюнина Тамара Васильевна

Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.01.1954

Дочь: Ремнёва Алла Владимировна

Мать ребёнка: Брюнина Тамара Васильевна

Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюнина Тамара Васильевна

Смерть
21.08.1993
Новополоцк, Витебская область
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