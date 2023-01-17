Брюнин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1925
Дата смерти21.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925
Рождение ребёнка
13.10.1948
Дочь: Вырупаева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Брюнина Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Ремнёва Алла Владимировна
Мать ребёнка: Брюнина Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1993
Новополоцк, Витебская область