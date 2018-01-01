село Нарышкино, Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1859) — Familio

Нарышкино

Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Пензенской области

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Цалко ИринаФамильная линия Живовыхhttps://forum.vgd.ru/6000/

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1686Нарышкино (Богоявленское, Миткирей, Юшин поселок), с. вл.при р. Хопре.35132211091145Церквей православных 2. Мельница 1. Заводов поташных 22.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.