Ремнёв Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнёв Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Новополоцк, Витебская область

Дата рождения

09.06.1977

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1977

Отец: Ремнёв Евгений Николаевич

Мать: Ремнёва Алла Владимировна

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
21.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
13.12.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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