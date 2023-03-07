Ремнёв Андрей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1977
Рождение ребёнка
21.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
13.12.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности