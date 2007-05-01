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Ремнёв Евгений Николаевич

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Место рождения

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.10.1952

Дата смерти

01.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1952

Отец: Ремнев Николай Иванович

Мать: Ремнева Нина Николаевна

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
14.08.1976

Жена: Ремнёва Алла Владимировна

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
09.06.1977

Сын: Ремнёв Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Ремнёва Алла Владимировна

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
12.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ремнёва Алла Владимировна

Новополоцк, Витебская область
Смерть
01.05.2007
Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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