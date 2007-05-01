Ремнёв Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1952
Дата смерти01.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1952
Отец: Ремнев Николай Иванович
Мать: Ремнева Нина Николаевна
Бракосочетание
14.08.1976
Рождение ребёнка
09.06.1977
Мать ребёнка: Ремнёва Алла Владимировна
Рождение ребёнка
12.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ремнёва Алла Владимировна
Смерть
01.05.2007