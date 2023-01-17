Комаров Трофим Климентов
Место рождения
Дата рождения10.04.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1802 ст.
Отец: Комаров Климент Иванов
Мать: Авдотья Авдеева
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Авдотья Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Степанида Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
?.02.1831 ст.
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Комаров Меркул младший Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Вера Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Неизвестно