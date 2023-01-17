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Комаров Трофим Климентов

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.04.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1802 ст.

Отец: Комаров Климент Иванов

Мать: Авдотья Авдеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Комаров Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Авдотья Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Комаров Нефед Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Степанида Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Комаров Меркул Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1831 ст.

Сын: Комаров Василий Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Комаров Меркул младший Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Вера Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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