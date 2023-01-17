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Комаров Нефед Трофимов

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

02.11.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Комаров Трофим Климентов

Мать: Прасковья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Комаров Григорий Нефедов

Мать ребёнка: Мавра Алексеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Меланья Нефедова

Мать ребёнка: Мавра Алексеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.

Дочь: Татьяна Нефедова

Мать ребёнка: Мавра Алексеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Алексеева

Смерть
02.11.1889 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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