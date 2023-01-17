Комаров Нефед Трофимов
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смерти02.11.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Комаров Трофим Климентов
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Меланья Нефедова
Мать ребёнка: Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.
Дочь: Татьяна Нефедова
Мать ребёнка: Мавра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Алексеева
Смерть
02.11.1889 ст.