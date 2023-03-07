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Прасковья

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Место рождения

Люторичи

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Комаров Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Авдотья Трофимова

Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Комаров Нефед Трофимов

Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Степанида Трофимова

Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Комаров Меркул Трофимов

Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Комаров Меркул младший Трофимов

Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Трофим Климентов

Смерть
Неизвестно
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