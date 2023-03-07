Прасковья
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Авдотья Трофимова
Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Степанида Трофимова
Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Комаров Меркул младший Трофимов
Отец ребёнка: Комаров Трофим Климентов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно